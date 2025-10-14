RAPINÒ UNA RIDER DELLA BICICLETTA, 25ENNE CONDANNATO A 2 ANNI E 20 GIORNI

LECCO – Rapinò una ragazza e fuggì con la sua bicicletta, condannato a 2 anni e 20 giorni. La sentenza è stata letta nelle prime ore del pomeriggio dal giudice delle udienze preliminari di Lecco, Salvatore Catalano.

La vicenda risale al giugno dello scorso anno, quando nel parcheggio del centro Meridiana un nigeriano 25enne avvicinò una rider e la rapinò della bicicletta, sferrandole un pugno nell’addome e scaraventandola a terra. Immediatamente sono scattate le indagini e la Polizia di Stato ha individuato il 25enne in sella a bicicletta. L’uomo è stato denunciato per rapina e oggi il legale del 25enne, l’avvocato Giorgio Pagnoncelli, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. La Procura di Lecco ha chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi del 25enne, mentre il Gup Salvatore Catalano l’ha condannato a 2 anni e 20 giorni.

A.Pa.