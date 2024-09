RAPPORTO DRAGHI E OLIMPIADI DEI MESTIERI. DOVE È IL NOSTRO PAESE?

Siamo consapevoli, e lo abbiamo scritto anche con toni di preoccupazione, che l’Europa ha perso parte della sua competitività, soprattutto nel settore economico industriale, con particolare riferimento a quello che abbiamo chiamato il manufacturing avanzato, per ora nei confronti con gli Stati Uniti e la Cina, ma prevedendo che presto dovremo fare i conti anche con altri paesi.

La perdita di competitività dell’Europa incide drammaticamente sul nostro Paese, che è la seconda manifattura dopo la Germania, dove le nostre aziende industriali sono già in forte sofferenza per la mancanza di tecnici, con un mistmaching impressionante tra domanda e offerta di competenze e di professioni tecniche. Di tutto ciò scriviamo da tempo, ed è la ragione della pubblicazione di un saggio dal titolo: RICOSTRUIRE L’ISTRUZIONE TECNICA – Ultima chiamata per rimanere la seconda manifattura in Europa, salvare la nostra economia e preservare il nostro welfare.

Nello stesso tempo, Ursola Von Der Leyen ha incaricato Mario Draghi di produrre uno studio che indicasse ai 27 stati membri dell’UE quali piani strategici e operativi attivare perché tutto il continente europeo possa recuperare i suoi fattori competitivi nelle sfide con gli altri colossi, da cui dipende anche il nostro benessere.