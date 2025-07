RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE, NEL 2025 PARTE IL 12 LUGLIO DA BARZIO

BARZIO – La Valsassina si prepara ad accogliere una delle manifestazioni musicali più longeve e apprezzate del panorama italiano: la 53ª edizione della Rassegna Organistica Valsassinese, che prenderà il via a Barzio il 12 luglio con un concerto inaugurale d’eccezione. Con 16 concerti programmati tra luglio, agosto e settembre, la rassegna si snoderà tra le chiese di Valsassina e Valvarrone, offrendo un viaggio musicale dal Medioevo ai giorni nostri. Un’occasione per celebrare la grande musica e i suoi protagonisti attraverso programmi ricchi, pensati per valorizzare il patrimonio organario locale e per riscoprire le suggestioni sonore di strumenti antichi. Quest’anno la rassegna omaggerà due giganti della storia musicale: Johann Sebastian Bach, il “Re degli organisti”, nel 340° anniversario della nascita e il raffinato compositore …

