BARZIO – Sarà Wolfgang Zerer a tenere la Masterclass nella edizione 2023 della Rassegna Organistica Valsassinese. Celebrata con enorme successo di pubblico la 50esima edizione nell’estate scorsa, come ormai da tradizione il Capodanno è l’occasione per annunciare il docente che per una settimana proporrà lezioni di livello avanzato approfittando dell’eccellente organo Mascioni op.1016 ospitato nella chiesa parrocchiale di Barzio.

Zerer, tedesco di Passau, è docente nel celebre istituto per la Musica Antica di Basilea in Svizzera, la Schola Cantorum Basiliensis, una vera e propria università di ricerca per la prassi della Musica Antica. A Barzio la sua Masterclass verterà su Johann Sebastian Bach e sulla scuola organistica della Germania del nord ed è in calendario dal 22 al 25 agosto.