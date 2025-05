RC AUTO: A LECCO -6,9% IN SEI MESI, PENULTIMA IN LOMBARDIA PER PREMI

MILANO – Buone notizie per gli automobilisti lombardi; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto in Lombardia sono diminuiti del 6,6% su base semestrale scendendo a 491,80 euro. La Lombardia non solo è risultata essere l’area italiana con le riduzioni maggiori, ma anche la terza regione della Penisola con il premio medio più basso.

“Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi”.

I trend provinciali

Analizzando i dati su base provinciale emerge che lo scorso mese i premi sono scesi in tutte le province lombarde, seppur con importanti differenze tra un’area e l’altra.

La diminuzione semestrale più consistente è stata rilevata in provincia di Monza e Brianza, dove il premio medio è sceso dell’8,6%. Al secondo posto si posiziona la provincia di Varese, dove le quotazioni sono diminuite del 7,7%, seguita al terzo posto da Lecco, provincia in cui è stato rilevato un calo del 6,9%. Ai piedi del podio si posizionano Milano (-6,8%) e Como (-6,7%).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Bergamo (-6,3%), a pari merito Lodi e Brescia (-6,0%), Cremona (-5,3%) e Sondrio (-4,6%). Chiudono la classifica lombarda le province di Mantova e Pavia, dove le riduzioni semestrali sono state, rispettivamente, del 4,2% e del 3,5%.

I valori assoluti

Continuando ad analizzare i dati si vede che, in valori assoluti, Milano è l’area lombarda in cui l’RC auto costa di più; lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia occorrevano in media 509,81 euro.

Al secondo posto si trova Mantova, dove ad aprile 2025 il premio medio rilevato è stato pari a 504,16 euro, seguite dalle province di Brescia con 500,33 euro e Pavia (498,15 euro). Premi medi inferiori alla media regionale per Monza e Brianza (488,34 euro), Sondrio (486,33 euro), Bergamo (479,89 euro), Cremona (477,54 euro) e Como (476,69 euro).

Le aree lombarde dove, invece, i premi medi sono risultati più contenuti sono quelle di Lodi (449,64 euro), Lecco (454,30 euro) e Varese (462,18 euro).

Ecco, nella tabella successiva, i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad aprile 2025 in Lombardia: