LECCO – Arrivano brutte notizie per gli automobilisti lecchesi. Dopo i carburanti infatti, anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Lecco occorrevano in media 320,29 euro, vale a dire l’8,4% in più rispetto a inizio anno.

A incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche la crescita dei costi dei sinistri a causa dell’inflazione.

L’aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Lombardia: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Como (+11,3%, 361,40 euro), seguita da Brescia (+9,8%, 353,36 euro), Bergamo (+9,3%, 343,54 euro), Monza e Brianza (+8,5%, 352,19 euro) e, a brevissima distanza, Lecco (+8,4%, 320,29 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Cremona (+8%, 359,93 euro), Milano (+7,6%, 363,18 euro) e Lodi (+6,6%, 342,05 euro). Chiudono la graduatoria lombarda le province di Varese (+4,2%, 339,42 euro), Mantova (+4,0%, 341,49 euro) e Sondrio (+1,7%, 310,09 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, Pavia è risultata essere la provincia più costosa della regione, Sondrio la più economica.