REAZIONI AL REFERENDUM. BUTTI (LEGA): “BOOMERANG POLITICO PER LA SINISTRA”

È un segnale politico chiaro: gli italiani non si riconoscono nelle battaglie ideologiche e spesso divisive della sinistra. La Lega da tempo sostiene che la sinistra sia lontana dai problemi concreti dei cittadini – sicurezza, lavoro, immigrazione, tasse – e questo flop referendario lo conferma. È il sintomo di una disconnessione tra élite progressiste e popolo reale.

Inoltre, il fallimento del referendum può essere letto come un rafforzamento delle posizioni sovraniste e pragmatiche: la gente è stanca di fumo ideologico e vuole risposte concrete, come quelle che la Lega ed il centrodestra continuano a proporre sui territori e in Parlamento.

La sinistra ha voluto un referendum per dare una spallata simbolica, ma è finita con un boomerang politico.

Gli italiani hanno parlato con il silenzio delle urne. E quel silenzio fa molto rumore.

Daniele Butti

Segretario Provinciale

Lega Salvini Premier