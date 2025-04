RECORD PER IL PREMIO PAOLO CEREDA, 32 LE CLASSI IN GARA

LECCO – Dopo il successo delle sei precedenti edizioni rivolte alle scuole del territorio, è giunta a conclusione la 7a edizione del premio Paolo Cereda, “Erano cosa loro, ora sono casa di tutti”.

L’iniziativa, di LIBERA – Coordinamento di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha voluto promuovere per le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco l’impegno dei giovani per la legalità e la cittadinanza attiva.

La risposta delle scuole lecchesi è stata, ancora una volta, molto significativa, battendo il record delle edizioni precedenti: sono pervenuti elaborati di 32 classi del territorio (17 appartenenti alle scuole secondarie di primo grado e 15 alle secondarie di secondo grado). Come per lo scorso anno, per i partecipanti al bando è stato pensato un percorso formativo ad hoc presso i beni confiscati restituiti alla collettività più importanti del territorio: Fiore cucina in libertà ristorante pizzeria della legalità – ex Wall Street, Il Giglio centro di aggregazione per anziani a Pescarenico e Le Querce di Mamre centro diurno integrato per anziani – ex casa del boss a Galbiate che hanno permesso alle classi di approfondire il tema del bando.

Come previsto dal regolamento, saranno premiate 5 classi con l’assegnazione di un contributo di 1.000 euro finanziato dal Fondo Paolo Cereda, fondo memoriale attivato presso la Fondazione comunitaria del Lecchese.

Per far conoscere il Fondo Paolo Cereda, che da quest’anno sostiene le attività di formazione e i premi del Bando e le attività che promuove il coordinamento di Libera Lecco, il Coro Fermenti di Pace presenta il concerto “Soy Pan Soy Paz”, che si terrà venerdì 9 maggio alle 21 presso la Chiesa del Caleotto di Via F. Baracca 4 a Lecco.