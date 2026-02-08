RECUPERATI PADRE E FIGLIO IN DIFFICOLTÀ NELLA NEVE SUL RESEGONE

MONTE RESEGONE – Intervento di soccorso tecnico urgente nella giornata di domenica nella zona del canale Bobbio, sul Monte Resegone, dove due persone – padre e figlio – si sono trovate in difficoltà a causa della neve.

Sul posto è intervenuto l’elicottero ‘Drago’ con a bordo la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, che ha localizzato e raggiunto i due escursionisti. Una volta individuati, i soccorritori li hanno verricellati a bordo dell’elicottero, mettendoli in sicurezza e portandoli in un luogo sicuro.

Le operazioni, iniziate nel primo pomeriggio, sono durate circa due ore e si sono concluse con il rientro senza ulteriori conseguenze per i protagonisti dell’episodio.

RedCro