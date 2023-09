LECCO – Anche quest’anno i Ragni di Lecco sono partner del Reel Rock, la rassegna cinematografica internazionale che mercoledì 4 ottobre farà tappa proprio a Lecco, con una serata che si terrà a partire dalle 21 nella sala del Cineteatro Palladium di via Fiumarella 12.

Reel Rock torna di nuovo in tour in Italia sul grande schermo con un programma di tre nuovi film che faranno vivere agli spettatori le meraviglie dell’arrampicata outdoor: uno sguardo unico sulla continua sfida tra l’uomo e la roccia e non solo, in grado di appassionare una community sempre più ricca di amanti del climbing e spingere atleti in tutto il mondo a spostare più in alto gli obiettivi da raggiungere.

Big-wall climbing in Karakorum sulla splendida Nameless Tower con l’italiano Jacopo Larcher e la scalatrice austriaca Barbara “Babsi” Zangerl; nel settore Ramirole delle gole del Verdon con il francese Sébastien “Seb” Bouin per una sfida durata tre anni e 250 tentativi; in Cisgiordania con lo scrittore e alpinista statunitense Andrew Bisharat alla ricerca delle proprie radici e di un ritrovato senso di comunità grazie all’arrampicata.

Tra gli ospiti presenti sul palco del Cineteatro Palladium ci sarà anche l’alpinista lecchese Giacomo Mauri, socio del CAI Lecco e membro del Gruppo Ragni, che la scorsa estate, assieme al compagno di cordata Mirko Grasso, ha portato a termine una delle rare ripetizioni di “Eternal Flame” la mitica via di arrampicata protagonista di questa edizione del Reel RockK con il film di Jacopo Larcher e Barbara Zangler.