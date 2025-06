REFERENDUM/AFFLUENZA NEL LECCHESE NELLA MEDIA: 30%. LECCO CITTÀ AL 31,6

LECCO – Come ormai ampiamente assodato, i cinque referendum abrogativi andati in scena ieri e oggi in tutta Italia non hanno ottenuto il necessario quorum del 50% più 1 dei voti. Il dato finale nazionale si sta attestando intorno al 30%, in Lombardia ha votato il 30,3% degli aventi diritto mentre in provincia di Lecco il risultato è sostanzialmente analogo a quello italiano: 30,03%.

Nelle 43 sezioni di Lecco città il dato è stato superiore: 31,6% circa. In provincia, record di votanti a Osnago con il 39%, fanalino di coda Premana con appena l’11% di affluenza.

Ora si aprono le schede, con esito altrettanto scontato (sarà ampia la vittoria dei “sì”, in tutte le consultazioni).

A breve su Lecco News analisi e opinioni sull’andamento della partecipazione nei Comuni e nei territori, interviste e commenti con le valutazioni da parte della politica locale (e non solo).

