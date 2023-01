MERATE – Continua nel meratese la Campagna elettorale in ascolto del territorio di Eleonora Lavelli, avvocatessa 27enne, consigliere comunale imbersaghese e candidata per il Terzo Polo (Azione – Italia Viva) alle prossime elezioni Regionali. Tra le numerose realtà incontrate, attive nel campo sociosanitario e assistenziale, Lavelli ha visitato la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa dei Cedri, a Merate.

La Residenza posta in una posizione paesaggisticamente unica con una vista che spazia sulla Riserva Naturale del Lago di Sartirana ed il territorio meratese, accoglie 120 ospiti tra anziani over 65 non autosufficienti, pazienti affetti da Alzheimer e demenze, e pazienti affetti da SLA. Per questi ultimi Villa dei Cedri è l’unica struttura disponibile in Provincia di Lecco e ultimamente, per cercare di rispondere al crescente bisogno, ha ampliato il numero di posti dedicati a pazienti SLA da 14 a 20, attrezzando nuovi spazi con sensoristica e domotica e accogliendo malati anche da altre zone della Lombardia.

Lavelli, accompagnata dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Presidente di Villa dei Cedri, ha visitato i diversi reparti della struttura, attiva in Brianza da 20 anni, incontrando diversi pazienti e familiari.

“La R.S.A. Villa dei Cedri è un’eccellenza per il nostro territorio e per tutta la Regione. Unisce cura, bellezza, innovazione e attenzione al dettaglio per pazienti che si trovano in diverse fasi della loro vita. Per i pazienti SLA e di altre malattie neurodegenerative servono ancora più spazi dedicati. Regione Lombardia è già impegnata a garantire gratuitamente accoglienza a questi malati, ma le liste di attesa sono ancora troppe lunghe. Regione può fare di più: strutture come le vecchie stalle della Villa potrebbero essere ristrutturate per ospitare nuovi pazienti” sottolinea Lavelli.

Nella visita, non sono mancati dialoghi con i volontari dell’Associazione Volontari Villa dei Cedri e della Fabio Sassi Onlus che è attiva anche nel nucleo Sla della R.S.A. oltre che nell’Hospice il Nespolo di Airuno. “La R.S.A. Villa dei Cedri è una realtà viva e aperta al territorio. Ringrazio lo staff per la cortesia e la disponibilità. La campagna elettorale per me è un percorso di ascolto e apprendimento. Giornate come quella di oggi lo dimostrano pienamente” conclude Lavelli.