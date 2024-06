DALLA REGIONE 1,3 MILIONI PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE LECCHESI

LECCO – “Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, la delibera relativa allo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie sul bando sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere pubblicato lo scorso anno sul programma FESR 2021-2027”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“Lo scorso anno l’iniziativa aveva avuto un ottimo successo, consentendo la concessione dell’agevolazione solo a 91 soggetti rispetto ai 479 finanziabili, in quanto la misura ha visto un’ampia partecipazione che ha determinato una richiesta complessiva di contributi di gran lunga superiore alla dotazione finanziaria originaria di € 30.000.000. Nella provincia di Lecco erano state ammesse al finanziamento sei strutture ricettive per un importo complessivo di 1.781.748 euro. Con l’approvazione di questo provvedimento viene incrementata la dotazione finanziaria di € 24.500.000 al fine di procedere allo scorrimento parziale della graduatoria delle domande ammissibili ma escluse dal contributo per esaurimento di risorse e, nello specifico, per la provincia lecchese l’importo complessivo assegnato sarà di 1.300.000€. Lo scopo del bando era quello di supportare e incentivare le strutture ricettive a compiere nuovi investimenti finalizzati ad uno sviluppo competitivo e alla progettazione di offerte innovative”.

“Un provvedimento che testimonia il pieno sostegno di Regione Lombardia al comparto turistico e che rappresenta un importante supporto alle imprese. Il contributo servirà ad ampliare e rilanciare l’eccellenza delle strutture ricettive, fondamentali per l’attrattività del nostro territorio anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. Ringrazio l’assessore Mazzali per l’impegno dimostrato nel supportare questo settore, mettendo in campo ulteriori risorse per rendere l’offerta più sostenibile e più competitiva”.