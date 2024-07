REGIONE. 450MILA EURO AD ASSOCIAZIONI DA BANDO EVENTI SPORTIVI: L’ELENCO

MILANO – Approvato lo scorrimento della graduatoria del bando di Regione Lombardia a ‘Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo‘, che ha avuto una dotazione finanziaria pari ad 1.550.000 euro.

Le risorse disponibili per quest’ultimo trimestre sono state pari a 450.000 euro e sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o dilettanti realizzati in Lombardia. Il periodo interessato è quello compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024.

“Con questo strumento Regione Lombardia sostiene il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche”. Così ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani.

“Risorse fondamentali – ha aggiunto – che confermano l’attenzione di Regione a tutte le attività sportive, ritenendole occasioni ideali per la promozione del territorio, dell’attività fisica e, soprattutto, momenti indispensabili di crescita e condivisione: elementi imprescindibili per lo sviluppo di una società sana ed inclusiva.

Questo l’elenco delle 40 associazioni ammesse dopo lo scorrimento della graduatoria, suddivise per province.

LECCO

– Team Galgiana associazione sportiva dilettantistica – Marathonbike della Brianza – Casatenovo, 10.000 euro.

– Team Pasturo Asd – Zacup skyrace del Grignone – Pasturo, 20.000 euro.

– Asd Remiera ‘I Laghée’ – Regate agonistiche trofeo Bcc Lezzeno – Bellano, 10.000 euro.

MILANO

– Running festival Asd – Expo per lo sport 2024 – Milano, 7.000 euro.

– Comitato Battledrome championship – Battledrome championship – Milano, 10.000 euro.

BERGAMO

– Asd Maga – Maga skymarathon, Skyrunning world series – Serina, 10.000 euro.

– Asd Arcieri dell’Airone – Campionati italiani campagna Tiro con l’arco – Schilpario, 10.000 euro.

– Scl Gazzanighese Gbc Apprettificio Bosio – 37^ Gazzaniga-Onore – Gazzaniga, 8.640 euro.

BRESCIA

– Asd Polisportiva Bresciana No frontiere odv – Campionato italiano di società, Coppa Italia maschile, Coppa Italia femminile e XLVI Campionati italiani assoluti estivi di nuoto paralimpico – Brescia, 10.000 euro.

– Adamello Ultra Trail associazione sportiva dilettantistica – Adamello Ultra Trail 2024 – Vezza d’Oglio, 7.000 euro.

– Montecarlo società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, Desenzano international dance; – Lonato del Garda, 2.500 euro.

– Circolo Vela Gargnano società cooperativa dilettantistica – 74ª Centomiglia internazionale del Garda – Gargnano, 20.000 euro.

– Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Univela Sailing – Hobie Europeans 2024 – Tremosine del Garda, 20.000 euro.

– Bike Adventure Team associazione sportiva dilettantistica – Bikenjoy ‘Sport e territorio’ – Borno, 10.000 euro.

– Associazione sportiva dilettantistica Kappa Tennis School – Lampo Trophy – Brescia: 10.000 euro.

– Comero associazione sportiva dilettantistica – Trofeo Nasego – Gara internazionale mountain running – Casto, 10.000 euro.

– Gimasport Asd – La Dario Acquaroli Internazionale – Iseo: 10.000 euro.

– Associazione sportiva dilettantistica Asd master Rapid Skf – International Karate Camp Csen 2024 – Cimbergo, 10.000 euro.

COMO

– Siamo tutti special people Asd – 1° torneo ‘Siamo tutti special people’ – Como, 5.000 euro.

– Asd Boxe Como – ‘La nobile arte’ – Como, 9.739 euro.

– Marvelia ssd società sportiva dilettantistica – Regata nazionale kinder optimisrt -Dongo, 10.000 euro.

CREMONA

– Asd Tennis – Torneo misto normodotati weelchair + quarta cremasco – Crema, 10.000 euro.

MANTOVA

– Scuderia Mantova Corse Asd Gran Premio Nuvolari – Premio 2024 – Mantova, 10.000 euro.

– Scuola Ciclismo Mincio Chiese Asd – Trofeo Lombardia – 24° Trofeo Comune di Ceresara – Ceresara, 8.580 euro.

– Quisport Societa sportiva dilettantistica cooperativa – 29^ Mantova Half marathon – Mantova, 10.000 euro.

– P.M. Sport società sportiva dilettantistica Unipersonale – Southgardabike 2024 – Medole, 10.000 euro.

– Federazione Italiana Palla Tamburello – Supercoppa Open Palla Tamburello 2024 – Cavriana, 7.530 euro.

MONZA BRIANZA

– Velate Rugby 1981 – Trofeo della Castagna – Usmate Velate, 10.000 euro.

– Diavoli Rosa ssd – XXIII Torneo internazionale Città di Brugherio “Memorial Gian Luca Civardi” – Brugherio, 10.000 euro.

PAVIA

– Asd Scuola di Mtb ‘Il Branco’ – 52° Freccia dei vini – Voghera, 10.000 euro.

SONDRIO

– Gravellina – Strade rurali; Sondrio, 7.000 euro.

– Asd Amici di Fraciscio – Pizzo Stella Skyrunning – Campodolcino, 20.000 euro.

– Sport Wellness srl società sportiva dilettantistica – Icon Livigno Extreme Triathlon – Livigno, 20.000 euro.

– Unione ciclistica San Marco Asd – 52° Trofeo Emilio Paganessi – Vertova, 10.000 euro.

– Sport Inside Asd – Trofeo Regione Lombardia – Madesimo, 10.000 euro.

VARESE

– Società sportiva dilettentistica Canottieri Corgeno – Campionati italiani di società – Gran Premio giovani, Trofeo delle Regioni – Meeting nazionale allievi cadetti e master – Vergiate, 20.000 euro.

– Società ciclistica Carnaghese Asd – 52° Gran Premio industria commercio artigianato Carnaghese – Carnago, 12.100 euro.

– Asd Roma Pallavolo – XX^ edizione Trofeo Mimmo Fusco – Coppa Regione Lombardia – Busto Arsizio, 14.911 euro.

– Kima associazione sportiva dilettantistica – Trofeo Kima 2024 – Val Masino, 20.000 euro.

– Società canottieri Varese Asd – Festival dei giovani Gian Antonio Romanini 2024 – Varese, 10.000 euro.

L’elenco aggiornato è pubblicato anche sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia.