LECCO – Soddisfazione del Movimento Cinque Stelle dopo l’approvazione della legge regionale per la tutela dell’alpeggio e del pastoralismo.

“Finalmente una buona notizia per l’ambiente – ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Cenci -. Penso che tutte le forze politiche abbiamo portato avanti insieme un buon lavoro. Questa legge aiuterà la montagna a continuare a vivere e incentiverà tutte le produzioni di nicchia, che ben rappresentano la qualità e l’unicità del territorio lombardo. Personalmente sono molto soddisfatto di quanto viene disposto in materia di prati stabili, ovvero i prati non coltivati lasciati alla vegetazione e al foraggio. Tutelare questi terreni significa salvaguardare biodiversità e soprattutto suolo”.

“Un primo passo nella giusta direzione, cioè verso un futuro sostenibile, capace di contrapporsi al modello intensivo, divenuto ormai insostenibile a causa del cambiamento climatico e della siccità – ha concluso Roberto Cenci dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale del progetto di legge ‘Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali’.