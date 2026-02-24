REGIONE CONTRO LE SPECIE INVASIVE NEI LAGHI, LEGA: “ORA ANCHE PER IL LARIO”

LECCO – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato oggi il PDL 63, promosso dal gruppo della Lega e sottoscritto dai consiglieri Mauro Piazza e Gigliola Spelzini, insieme all’ordine del giorno collegato, anch’esso approvato e firmato dai due consiglieri.

Il provvedimento aggiorna le leggi regionali per proteggere il Lago di Garda dalle specie aliene invasive, salvaguardando la pesca e la biodiversità lacustre. Tra le misure previste: sanificazione di carene e motori delle imbarcazioni e utilizzo di vernici antivegetative ecologiche, pratiche già adottate dai Comuni aderenti al “Contratto di Lago” siglato a Peschiera del Garda nel 2019 …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS