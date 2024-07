REGIONE FINANZIA IL PROGETTO LECCHESE “BIBLIOTECA FUTURA”, SODDISFAZIONE DAL COMUNE

LECCO – Regione Lombardia, attraverso il bando “Avviso Unico Cultura 2024” ha finanziato con un contributo di 15.879 euro il progetto “Biblioteca Futura” del Sistema bibliotecario del territorio lecchese e dalla biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco.

Il progetto promuove un insieme di attività rivolte principalmente alle giovani generazioni, con l’obiettivo di rafforzare la promozione della cultura sul territorio e offrire occasioni per una nuova percezione della biblioteca, oltre che per una crescita personale e collettiva. In particolare, il progetto mira a far conoscere il linguaggio del fumetto e del game design e ad utilizzarli come strumenti di avvicinamento alla biblioteca. Questo verrà realizzato tramite incontri con editori significativi del settore e corsi per sviluppare competenze personali e metterle in pratica.

Tra gli obiettivi del progetto, si trova l’aumento del numero di iscritti alle biblioteche tra i giovani, una maggiore frequentazione della biblioteca come luogo sicuro e di socializzazione, il miglioramento dell’accessibilità, la creazione di uno spazio virtuale di riferimento per i servizi e le attività delle biblioteche e il complessivo arricchimento dell’offerta culturale del territorio provinciale.

Così Simona Piazza, assessora alla Cultura del Comune di Lecco e presidente del Sistema bliotecario del territorio lecchese: “È con il ritenere la lettura un’attività positiva, importante, necessaria all’immaginazione, allo sviluppo cognitivo e funzionale al conoscere, che dobbiamo dare importanza alla promozione della lettura, favorendo tutte quelle azioni capaci di farci raggiungere i risultati auspicati. La promozione del libro e della lettura per i bambini e i ragazzi è un’opportunità da offrire alla comunità per creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età. Il progetto intende anche rafforzare la percezione della Biblioteca quale hub culturale per la città di Lecco e per l’intero territorio provinciale, aumentando le occasioni di partecipazione, incontro, condivisione e offrire opportunità di crescita personale e di sviluppo di competenze trasversali da parte della cittadinanza, in particolar modo alle giovani generazioni, protagoniste delle attività proposte. Tra gli obiettivi, inoltre, vi è quello di aumentare la curiosità verso la Biblioteca, mostrandola non solo come un luogo di conservazione del sapere, ma anche come spazio di creazione dello stesso”.