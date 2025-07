REGIONE FINANZIA SOTTOPASSO A CALOLZIO E CASERMA DEI POMPIERI A VALMADRERA

CALOLZIOCORTE – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, nell’ambito della sessione di assestamento al bilancio 2025-2027, un emendamento presentato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi (Lega), che prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per interventi strategici sulla linea ferroviaria Lecco–Bergamo.

L’opera principale riguarda la soppressione del passaggio a livello e l’ampliamento del sottopasso ferroviario in prossimità dell’area produttiva Cantelli, a Calolziocorte. L’obiettivo è migliorare la regolarità del servizio ferroviario, aumentare la sicurezza urbana e agevolare il transito dei mezzi pesanti, attualmente costretti a deviare attraverso il centro cittadino.

Il costo complessivo dell’intervento è pari a 6.927.193,90 euro, frutto della collaborazione tra Comune di Calolziocorte, RFI e partner privati.

“Grazie al finanziamento regionale sarà possibile eliminare il passaggio a livello e ampliare il sottopasso nei pressi dell’area produttiva Cantelli, permettendo così anche il passaggio dei mezzi pesanti”, ha dichiarato il consigliere regionale Mauro Piazza (Lega). “Si tratta di un risultato importante, che risponde concretamente alle esigenze del territorio e dei cittadini. L’area Cantelli potrà finalmente beneficiare di interventi in grado di migliorare la qualità della vita e la sicurezza stradale.”

Piazza ha inoltre ringraziato l’assessore Terzi per il sostegno a un’opera che guarda al futuro del territorio lecchese.

“Grazie al finanziamento di 2 milioni di euro a Calolziocorte – aggiunge l’assessore Claudia Terzi -, potrà essere soppresso un passaggio a livello e allargato un sottopasso che si trova vicino a un’area produttiva, consentendo così anche il passaggio dei mezzi pesanti, attualmente costretti ad allungare il tragitto transitando anche dal centro urbano. Un ulteriore sostegno di Regione Lombardia per migliorare la viabilità e la competitività dei territori”.

Il consiglio regionale della Lombardia ha inoltre approvato, durante la sessione di assestamento al bilancio 2025 – 2027, un emendamento presentato e sottoscritto come primo firmatario dal consigliere regionale Mauro Piazza (Lega), che prevede lo stanziamento di 200.000 euro destinato alla realizzazione del primo lotto per il rimessaggio del nuovo polo di pronto intervento dei Vigili del Fuoco nel Comune di Valmadrera.

Il finanziamento regionale sarà suddiviso in due annualità: 100.000 euro nel 2025 e 100.000 euro nel 2026. Queste risorse serviranno a coprire il primo lotto funzionale dell’opera, avviando così la costruzione di una struttura moderna ed efficiente, pensata per potenziare la capacità di risposta nelle situazioni di emergenza.

“Si tratta di un intervento strategico per il rafforzamento della rete di pronto intervento locale” dichiara il consigliere Piazza. “Il nuovo polo garantirà una maggiore operatività e tempi di risposta più rapidi da parte dei Vigili del Fuoco, aumentando la sicurezza per cittadini e imprese, a beneficio di tutto il territorio lecchese.”

Il progetto seguirà le procedure semplificate previste dalla Legge Regionale 9/2020, che consente iter più rapidi e trasparenti per la realizzazione di opere pubbliche ritenute prioritarie.

“Con questo intervento, Regione Lombardia conferma la propria attenzione verso la tutela del territorio e il rafforzamento delle infrastrutture di protezione civile, in un’ottica di prevenzione e prontezza nelle emergenze” conclude Piazza.