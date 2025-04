REGIONE, L’ASSESSORE FRANCO A LECCO: VIA AL PROGETTO DI “CAIROLI59”

LECCO – Un investimento regionale di circa mezzo milione per mettere a disposizione alloggi in housing sociale nella città di Lecco, in modo da assicurare soluzioni abitative praticabili per persone e famiglie in difficoltà economica o in situazione di fragilità. Si tratta di appartamenti in via Cairoli (5 alloggi e 3 posti alloggio) che rientrano nel progetto ‘Cairoli59’ messo in campo dalla Cooperativa L’Arcobaleno grazie a un contributo di 459.978 euro stanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando di ‘housing sociale’ promosso dall’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

L’assessore Franco ha visitato oggi a Lecco la sede della cooperativa attiva nel campo dell’accoglienza e del sostegno abitativo per fare il punto sull’iniziativa. Il progetto risponde a un bisogno sempre più urgente, quello di fornire abitazioni accessibili per chi vive in condizioni di vulnerabilità economico-sociale. L’iniziativa rappresenta un tassello importante di un più ampio disegno regionale che punta alla creazione di un mix abitativo equilibrato nei territori, integrando soluzioni di edilizia convenzionata, libera e sociale.

“La visita odierna – ha dichiarato l’assessore regionale Paolo Franco – conferma l’attenzione concreta che Regione Lombardia riserva alle realtà che operano sul territorio in favore dell’inclusione abitativa. Attraverso il sostegno all’housing sociale, perseguiamo una visione chiara e coerente con la nostra missione: non lasciare indietro nessuno. Il bisogno abitativo è una delle sfide più urgenti che abbiamo di fronte, e la risposta non può essere standardizzata. Serve creare contesti abitativi dinamici, dove famiglie, giovani, anziani e persone in situazione di fragilità possano convivere e integrarsi. Per questo crediamo nel mix abitativo, come strumento per costruire coesione e sviluppo”.

“Progetti come quello della Cooperativa L’Arcobaleno – ha proseguito Franco – rappresentano un modello virtuoso rispetto a come il pubblico e il privato sociale possano collaborare per generare benefici sui territori. Con il contributo regionale aiutiamo non solo a realizzare nuove soluzioni abitative, ma a costruire comunità. L’housing sociale, per noi, non è solo un’opportunità edilizia, ma un fattore di crescita sociale, inclusione e rigenerazione urbana”.

Alla visita ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza: “Insieme all’assessore Franco ho avuto il piacere di constatare l’avvio dei lavori per il progetto di housing sociale alla Fondazione Enrico Scola di Lecco, iniziativa che rappresenta un segnale di attenzione ai bisogni abitativi di chi vive in condizioni di disagio – le parole di Piazza – Un sincero riconoscimento va alla Fondazione Scola, il cui impegno filantropico rende possibile la realizzazione di progetti abitativi sociali fondamentali per il nostro territorio e alla Cooperativa sociale Arcobaleno, da sempre impegnata nel Lecchese, che svolge un ruolo importante nel fornire soluzioni concrete ai bisogni delle persone più fragili. Questa misura, frutto dell’impegno dell’assessore Franco, che ringrazio, si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare le politiche abitative sociali, con l’obiettivo di garantire che ogni cittadino, anche in difficoltà, abbia un’opportunità concreta di accesso a un’abitazione dignitosa”.