REGIONE LOMBARDIA: ALL’ASST DI LECCO 370MILA EURO PER 9 ECOGRAFI

MILANO – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, uno stanziamento straordinario di oltre 28.6 milioni di euro per l’ammodernamento strutturale e tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche lombarde.

Le risorse saranno impiegate per interventi di adeguamento normativo, con particolare attenzione all’incremento dei livelli di sicurezza antincendio (23 milioni di euro) e per l’acquisto di 130 ecografi da destinare alle prestazioni diagnostiche in ambito ostetrico e ginecologico presso le sedi territoriali consultoriali (5,6 milioni di euro).

All’ASST di Lecco sono stati assegnati 373.363 euro per l’acquisto di 9 ecografi destinati agli ambulatori, con l’obiettivo di rafforzare la diagnostica territoriale e migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per le donne.

“Continua l’impegno di Regione Lombardia nello stanziamento di risorse proprie straordinarie per il potenziamento e la messa a norma delle strutture sanitarie pubbliche e del patrimonio tecnologico. Un impegno concreto per garantire servizi sanitari sicuri, moderni e di qualità, con particolare attenzione alla prevenzione e alla salute delle donne sul territorio”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.