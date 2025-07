REGIONE LOMBARDIA PREMIA 17 NUOVE ATTIVITÀ STORICHE LECCHESI

LECCO – “ Regione Lombardia ha conferito il prestigioso riconoscimento di ‘Attività Storica e di Tradizione‘ a 17 nuove realtà della provincia di Lecco, di cui 5 solo nel capoluogo, che da almeno quarant’anni operano con continuità e dedizione sul territorio”. Lo dice con soddisfazione il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Nel dettaglio, le attività premiate si suddividono in 4 botteghe artigiane storiche, 3 locali storici, 10 negozi storici. “Si tratta di piccole e grandi imprese, spesso familiari, che incarnano il valore della tradizione, della dedizione al lavoro e della capacità di innovarsi restando fedeli alla propria identità – prosegue Piazza – Queste imprese continuano a essere un punto di riferimento per intere generazioni di lecchesi. In un momento in cui le nostre città rischiano l’impoverimento commerciale e la perdita di identità, rappresentano un esempio concreto di radicamento”, evidenzia il sottosegretario, sottolineando con particolare orgoglio l’importanza di questo riconoscimento per il territorio lecchese”.

Il sottosegretario conclude esprimendo un ringraziamento all’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “Ringrazio l’assessore Guidesi per aver sostenuto l’importanza di queste realtà, che con il loro lavoro quotidiano fanno grande la nostra provincia, diventando veri e propri luoghi di memoria, incontro e identità”, conclude Piazza.

Questo l’elenco delle attività lecchesi premiate:

Cartoleria La Bottega di Pegth di Pirretti Patrizia – Barzio

Sci d’Oro di Zanchi Orietta – Colico

Stefy Chic di Turati Stefania – Costa Masnaga

Garden Flor di Lavezzari Michele – Galbiate

Mandelli Alimentari di Ivan Mandelli – Inbersago

“Emporio Magni” di Magni Rita Monica – Introbio

Bar Brick B&T Sas di Riva Massimo – Lecco

Ditta Luigi Azzoni S.A.S. del dott. Giulio Azzoni e C. – Lecco

Equipe Visconti Snc di Visconti Vincenzo e Nicoletta – Lecco

Salumeria Filet di Butti Christian – Lecco

Salvatore Carito – Lecco

Molino Ermanno – Missaglia

Farmacia Zanaboni del dott. Lino Zanaboni & C. S.N.C. Cazzaniga – Sirone

Boomerang di Rusconi Michela – Valmadrera

È Luce S.R.L. – Valmadrera

Farmacia Imperatori S.R.L – Valmadrera

Baia di Parè S.A.S. di Tentori Luca e C. – Valmadrera