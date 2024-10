REGIONE LOMBARDIA PREMIA 18 ‘NUOVE’ ATTIVITÀ STORICHE LECCHESI

LECCO – Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 18 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lecco che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede lecchese della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente della locale Camera di Commercio, Ezio Vergani.

“Il marchio – ha evidenziato l’assessore Guidesi – è il modo con cui Regione Lombardia ringrazia le Attività storiche e riconosce ufficialmente il loro ruolo fondamentale all’interno delle comunità lombarde. Rappresentano un punto di riferimento per la nostra storia e assicurano servizi di qualità e posti di lavoro. Si tratta di presìdi che contribuiscono alla vivibilità del territorio e rivestono un’importanza non solo economica ma anche sociale, che troppo spesso viene sottovalutata. Regione vuole valorizzare negozi, locali e botteghe che hanno resistito nei decenni dimostrando professionalità, competenza, passione e dedizione, spesso realizzando con successo il non sempre facile ricambio generazionale. Se la Lombardia è grande e detiene primati economico-sociali lo deve anche e soprattutto a loro”.

“Oltre al premio – ha proseguito Guidesi – Regione ha attivato un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio della provincia di Lecco le attività beneficiarie sono 36 per complessivi 746.687 euro di contributi.

Queste le 18 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Lecco (5 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 6 negozi storici).

Bellano

BORLENGHI IMPIANTI, 1949, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Calolziocorte

BAR AURORA, 1969, Bar e tabaccheria.

BIELLA, 1962, Negozio storico, Attrezzature.

Colico

FIORISTA MASOLINI, 1973, Negozio storico, Miscellanea.

Introbio

PAROLI, 1947, Negozio storico, Attrezzature.

PASTICCERIA SANTA MARTA, 1971, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Lecco

BAITOCK, 1964, Ristorazione.

MACELLERIA RUSCONI, 1947, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

RISTORANTE RIVA, 1940, Ristorazione.

TABACCHERIA NAVA, 1983, Negozio storico, Bar e tabaccheria.

Mandello del Lario

FOTO STUDIO GALA, 1956, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

Merate

FARMACIA CERVINI, 1923, Salute e benessere.

GARAGE SAN CARLO, 1954, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Montevecchia

RISTORANTE PASSONE, 1953, Locale storico, Ristorazione.

Olginate

GARAGE PONTEVILLA, 1950, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Premana

FALKET, 1974, Bottega artigiana storica, Miscellanea.

Valmadrera

BAR TABACCHERIA APPIANI, 1982, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Valvarrone

BAR TRATTORIA MONTE LEGNONE, 1967, Locale storico, Ristorazione.

Sale così a 176 il numero delle piccole imprese della provincia di Lecco che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia dal 2004.