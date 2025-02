REGIONE LOMBARDIA: PRESENTATO IL DOCUFILM “RAPSODIA MANZONIANA”

MILANO – Non una semplice biografia, ma un viaggio immersivo nelle tematiche etiche, sociali e religiose che Alessandro Manzoni sentiva di dover affrontare attraverso i suoi lavori. Così il docufilm RAI ‘Rapsodia Manzoniana’, presentato oggi all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, esplora l’eredità culturale di Manzoni, che i milanesi chiamavano affettuosamente ‘don Lisander’.

All’evento hanno partecipato l’assessore regionale Simona Tironi (Istruzione, Formazione, Lavoro) e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. All’incontro ha preso parte anche l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, intervenuta con un videomessaggio di saluto. La mattinata si è aperta con un’introduzione di Davide Rampello, direttore creativo dello studio Rampello & Partners e ideatore del progetto insieme a Mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

A seguire la proiezione del trailer del docufilm prodotto da Rampello & partners e realizzato in collaborazione con Nubifilm Studio con la regia di Andrea Longhin. La pellicola, presentata lo scorso 2 settembre all’interno del programma eventi della Fondazione Ente dello Spettacolo alla Mostra del Cinema di Venezia, mostra il percorso di preparazione di un gruppo teatrale al loro spettacolo ‘manzoniano’. In particolare, vengono mescolati momenti di finzione ad altri di approfondimento, grazie all’utilizzo di immagini di repertorio, del materiale di archivio della RAI e agli interventi di figure esperte come Beppe Vessicchio, Gianni Canova, Eleonora Mazzoni e Stefano Motta.

“Sono contenta che oggi siano presenti tantissimi ragazzi – ha dichiarato l’assessore Simona Tironi – perché questa è la sfida che stiamo raccogliendo oggi in mezzo ai giovani e per i giovani: ricucire quelli che sono i valori etici e sociali come ha fatto Manzoni attraverso il suo impegno letterario. Attraverso la formazione, la cultura e l’impegno dei nostri ragazzi, occorre ritrovare una dimensione più umana in un mondo dove tutto va così veloce e dove forse dobbiamo fermarci a riflettere”.

“Oggi celebriamo non solo un grande scrittore, ma una figura identitaria della nostra Regione – ha commentato l’assessore Caruso – Alessandro Manzoni, con la sua opera ci ha offerto un modello linguistico che ancora oggi ci appartiene. Il progetto ‘Rapsodia Manzoniana’ celebra e rinnova questo lascito culturale e valoriale, portando Manzoni fuori dai banchi di scuola restituendolo alla società, al dibattito contemporaneo e alla vita quotidiana”.

“Siamo orgogliosi di ospitare oggi, a Palazzo Lombardia, questo importante evento culturale che – ha evidenziato il sottosegretario Mauro Piazza – attraverso il docufilm, non solo ci permette di celebrare l’indiscusso valore culturale e letterario del ‘grande lombardo’ Alessandro Manzoni, ma rafforza anche il legame tra il nostro passato e il futuro delle giovani generazioni”.

Al termine della mattinata anche un momento di interazione con il pubblico presente in sala, attraverso una sessione di domande e risposte. In platea oltre 150 tra studenti e docenti del Liceo Scientifico Statale ‘A. Volta’ di Milano e dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘A. Volta’ di Pavia. Dopo la presentazione di Milano, è in programma un altro evento riservato ai cittadini lecchesi: il docufilm sarà proiettato il prossimo 5 marzo nel cine teatro Aquilone di Lecco con inizio alle 20:30.