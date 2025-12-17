REGIONE: NESSUN FONDO NEL LECCHESE PER LA VIABILITÀ FORESTALE

MILANO – La Regione Lombardia potenzia il sostegno all’agricoltura montana con un nuovo stanziamento di 7,3 milioni di euro per il miglioramento della viabilità forestale e silvo-pastorale. L’annuncio arriva dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, <strongAlessandro Beduschi, che dà esecuzione allo scorrimento della graduatoria del bando SRD08 “Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali” della PAC 2023-2027.
“Con questo intervento – spiega Beduschi – portiamo il totale a 14,4 milioni di euro, finanziando anche 47 domande ammesse con riserva. Manteniamo l’impegno verso Comuni e Consorzi forestali delle aree montane, per opere essenziali contro dissesto idrogeologico e incendi”.
I fondi, che non prevedono risorse per la provincia di Lecco, interessano altri territori fragili. A Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese.
“Queste infrastrutture – conclude Beduschi – garantiscono accessibilità, sicurezza e gestione sostenibile dei boschi, tutelando il futuro della montagna lombarda”.