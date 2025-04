REGIONE, OK ALLA PROPOSTA SERTORI PER IL SOSTEGNO ALLE MONTAGNE

MILANO – Via libera, dalla Giunta della Regione Lombardia , alla proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, per l’approvazione delle modalità di impiego delle risorse anno 2024 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). “È un provvedimento fortemente atteso dal territorio – sottolinea l’assessore – perché contiene elementi a sostegno delle nostre montagne nonché dei territori interessati dalla presenza di comprensori sciistici. È quindi un provvedimento che mira a sostenere l’economia e la realtà più complessiva della montagna e della sua fruizione”.

“Con questa delibera – spiega l’assessore – approviamo le schede descrittive delle azioni che proponiamo di sostenere con i fondi Fosmit spettanti alla Lombardia, complessivamente 25,8 milioni. Si tratta di 7 linee d’azione orientate alla tutela del territorio ed all’attivazione di importanti leve per il suo sviluppo, rendendolo un luogo attrattivo per i residenti e per i turisti . Con la stretta collaborazione dei nostri bravi amministratori locali, lavoriamo sulla salvaguardia e sul rilancio del territorio”.

“Gli ambiti individuati dal decreto Fosmit toccano settori in cui come Regione Lombardia e come Assessorato – afferma Sertori – ci muoviamo con diverse azioni e bandi che riscuotono una crescente attenzione, come accaduto con il recente Bando ‘Dissesti 2024’, solo per fare un esempio, da cui è risultato un elenco di domande finanziabili con un valore di molto superiore alla nostra disponibilità”.

“Destineremo in continuità con le politiche attualmente in atto in Regione Lombardia – ribadisce Sertori – l’importo complessivo di 8.690.613,33 euro all’incremento della dotazione finanziaria del bando Dissesti 2024; l’importo di 1.117.312,84 euro all’incremento della dotazione finanziaria del bando Piccoli bacini; l’importo di 5.000.000 euro all’incremento della dotazione finanziaria del bando Rifugi 2024; l’importo di 5.200.000 euro al cofinanziamento dei Patti Territoriali e, infine, 1.000.000 euro al finanziamento di azioni volte a valorizzare itinerari escursionistici e turistici, con la progettazione e realizzazione dell’iniziativa volta alla valorizzazione di un itinerario della Rete Escursionistica lombarda di livello sovra provinciale”.

“Le risorse Fosmit 2024 – aggiunge Sertori – serviranno anche per attuare nuove iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori, nonché ad incentivare la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile. In particolare, destineremo 2 milioni di euro all’adozione di misure per il potenziamento e la valorizzazione della Rel, anche tramite strumenti di programmazione negoziata e 2.786.045,23 euro all’adozione di una misura volta a finanziare l’apertura di nuove imprese o nuove unità locali per la vendita al dettaglio di generi alimentari nei territori dei piccoli Comuni”.

“Con le risorse Fosmit – conclude l’assessore – interveniamo in aiuto dell’ecosistema della montagna che è una preziosa risorsa, ambientale, economica e turistica, per la Lombardia. Vogliamo fare il più possibile per le nostre montagne con azioni che hanno sì ricadute locali ma, anche, più in generale per la regione intera”.