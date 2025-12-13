REGIONE: OLTRE 21MILA EURO PER 6 REALTÀ MUSICALI DEL LECCHESE

MILANO – Dopo i finanziamenti già assegnati con la Linea A, Regione Lombardia conferma il proprio impegno nella promozione della cultura musicale amatoriale finanziando 160 realtà territoriali attraverso la Linea B del bando dedicato a bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Lo stanziamento complessivo previsto per questa linea di intervento ammonta a 350mila euro, destinato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.

“Attraverso la seconda linea della misura vogliamo accompagnare le bande musicali lombarde in un percorso di rinnovamento, fornendo loro strumenti e attrezzature moderne. Questa misura riveste un ruolo fondamentale perché consente alle associazioni di migliorare la qualità delle proprie attività, offrendo a musicisti e volontari strumenti e attrezzature adeguate. Dotazioni aggiornate sono indispensabili per attrarre e formare nuove generazioni e mantenere vivo il coinvolgimento delle comunità” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Nel territorio della provincia di Lecco sono 6 i soggetti finanziati per un contributo totale di 21.548 euro:

– Corpo Musicale Mandellese;

– Corpo Musicale Santa Cecilia di Cortabbio Aps;

– Corpo Musicale Santa Cecilia Valmadrera;

– Corpo Musicale ‘Giuseppe Verdi’;

– Aps Corpo Musicale di Annone Brianza;

– Banda Sociale Meratese.

“Sostenere le bande musicali e i cori – prosegue Piazza – significa rafforzare una parte fondamentale della nostra identità culturale. Queste realtà non sono soltanto presìdi musicali, ma veri punti di riferimento per le comunità, capaci di unire generazioni diverse e di mantenere vive tradizioni che rappresentano la storia dei nostri territori. Anche nel Lecchese, le realtà finanziate dimostrano un grande impegno nella diffusione della cultura musicale e nella formazione dei giovani. Con questo contributo vogliamo riconoscere e sostenere il loro valore, favorendo la continuità delle attività e la crescita delle nuove generazioni di musicisti”.