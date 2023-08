MILANO – “Regione Lombardia è sempre attenta ai bisogni del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico rientra tra le nostre priorità. La situazione del monte San Martino è nota e sotto monitoraggio da anni. Infatti, avevamo già stanziato per l’area oltre 2 milioni di euro proprio per opere che intervenissero sul rischio di caduta massi. Inoltre, negli ultimi anni, per tutta la provincia di Lecco sono stati investiti oltre 6 milioni di euro per interventi di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

“Si tratta di opere mirate per la salvaguardia di tutti i cittadini vista la fragilità del nostro territorio” prosegue. “Né la superstrada 36, né la linea ferroviaria Lecco-Sondrio sono state interessate dalla frana, ma resta comunque alta l’attenzione di Regione Lombardia sui possibili sviluppi, i sistemi di monitoraggio sono attivi e sono parte importante dei massicci investimenti fatti da Regione in questi anni per la messa in sicurezza del San Martino”, aggiunge il sottosegretario per l’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.