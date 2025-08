REGIONE, PROGETTI EMBLEMATICI MAGGIORI: PER LECCO 3 MILIONI DI EURO

MILANO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno per lo sviluppo territoriale aderendo all’iniziativa ‘Progetti Emblematici Maggiori 2025‘, promossa dalla Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di sostenere interventi di forte impatto a livello locale in ambito culturale, sociale ed ambientale, in grado di generare ricadute significative e durature sul territorio.

Per l’anno in corso, la Regione ha stanziato un cofinanziamento complessivo di 9 milioni di euro, destinato a sostenere progettualità strategiche in tre province: 3 milioni di euro per ciascuna delle province di Lecco, Cremona e Pavia.

“Con questa delibera confermiamo l’attenzione concreta della Regione verso i territori e le comunità locali,” ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Lecco potrà contare su risorse significative per sviluppare progettualità innovative e strategiche, in grado di rafforzare il tessuto sociale e promuovono uno sviluppo sostenibile”.

Questa misura rappresenta un’importante opportunità per un territorio, come quello lecchese, ricco di potenzialità e meritevole di investimenti mirati. Regione Lombardia intende così fare rete con gli enti locali, il Terzo settore e i soggetti pubblici e privati impegnati nello sviluppo del territorio, sostenendo interventi emblematici capaci di rappresentare un vero valore aggiunto per la collettività.

“Sono fiducioso che i progetti selezionati sapranno valorizzare appieno il territorio lecchese, generando benefici concreti per le comunità e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini,” ha concluso Piazza.