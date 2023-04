MILANO – Nuovi fondi per il Piano Lombardia: la Giunta regionale ha infatti approvato uno stanziamento di ulteriori 40.102.000 euro, di cui un milione destinato al nostro territorio. La delibera è stata proposta dal presidente, Attilio Fontana, di concerto con il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza, Marco Alparone e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo Risorsa idrica) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

I progetti toccano diversi settori. Si va dalla Protezione civile alla cultura, dal turismo all’ambiente, dalle opere pubbliche alla scuola e non si trascurano nemmeno sport e grandi eventi sportivi garantendo infatti un contributo a Cassano Magnago (Varese) che si è aggiudicata l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia 2023 e che, quindi, metterà in vetrina il proprio abitato di paese o città, ma farà anche parlare delle bellezze della Lombardia intera. Per quanto riguarda la provincia di Lecco due i progetti sostenuti: 700mila euro stanziati per la realizzazione della pista ciclopedonale del lago di Annone – primo lotto funzionale Comune di Civate; 300mila per il completamento del garage della Protezione Civile della Comunità Montana Valsassina.

“Il testo – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – contiene l’integrazione e le modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica del Piano Lombardia con il quale vogliamo sostenere concretamente la ripresa economica dopo la pandemia, garantendo ai Comuni i fondi per la realizzazione dei progetti cardine e volàno di sviluppo. Così a fronte di spostamenti e adeguamenti, ad esempio, il finanziamento concesso per il palazzetto e per il museo del basket di Varese passa da 2 a 2,5 milioni a seguito dell’aumento dei costi. I fondi per gli altri 239 progetti consentiranno di sostenere la ripresa economica della nostra Lombardia per renderla sempre più attrattiva e competitiva sotto diversi aspetti e confermarle il ruolo di locomotiva del Paese”.