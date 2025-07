REGIONE STANZIA 100MILA EURO PER LA SCUOLA DI VIA GAGGIO A MALGRATE

MALGRATE – Grazie all’emendamento nell’ambito del Progetto di legge n. 125 sull’assestamento al bilancio 2025–2027, la Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro a favore del Comune di Malgrate per sostenere un intervento di manutenzione straordinaria presso il complesso scolastico di via Gaggio.

“Un contributo prezioso – ha dichiarato il sindaco Michele Peccati -, che ci permetterà di realizzare opere attese e necessarie per migliorare la qualità, la sicurezza e l’accessibilità degli ambienti scolastici frequentati quotidianamente da bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico.

L’intervento, che interesserà la scuola primaria e secondaria, rappresenta un investimento concreto nella direzione della dignità degli spazi educativi, della loro piena fruibilità da parte di tutti e di un’idea di scuola come luogo centrale per la crescita della comunità”.

“Ringrazio il consigliere Giacomo Zamperini – ha concluso il primo cittadino – per aver saputo ascoltare le esigenze del nostro territorio e per aver tradotto tale attenzione in un’azione istituzionale efficace e tempestiva. La collaborazione tra enti, quando è autentica e costruttiva, dà frutti importanti e duraturi.

Con questo intervento proseguiamo nel percorso di cura e valorizzazione delle nostre scuole, nella consapevolezza che ogni risorsa destinata all’istruzione è un seme di futuro”.