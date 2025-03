REGIONE, TORNANO I VITALIZI. VOTI DIVERSI DEI TRE CONSIGLIERI LECCHESI

MILANO – “Nell’imbarazzato silenzio dell’Aula e con il tempo record di circa cinquanta minuti, il Consiglio regionale della Lombardia ha reintrodotto il privilegio dei vitalizi, abolito dieci anni fa”. La notizia la svela il Capogruppo M5s in Regione Lombardia Nicola Di Marco.

Approvata dunque, da parte del Consiglio regionale della Lombardia, la PDL “Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri. modifiche alla l.r. 3/2013”. Tradotto, il famoso ritorno dei vitalizi dopo soli cinque anni di versamenti.

Votazione conclusa con 49 sì e 17 no – ma ben 13 assenti – diversi dei quali in realtà fisicamente presenti nel palazzo del Consiglio, ma non in aula. “Imbarazzati”, forse – ben sapendo che la cosa sarebbe passata senza problemi.

Tra questi, il lecchese Mauro Piazza (Lega) che risultava appunto formalmente assente.



Diverse le posizioni degli altri due esponenti del nostro territorio: contrario (come da disposizioni del PD) Gian Mario Fragomeli, “sì” del Fratello d’Italia Zamperini. Per la cronaca, non presenti tre consiglieri del PD e due di FDI.

Di seguito, la “spunta” completa del voto di oggi: