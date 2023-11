LECCO – Fipe-Confcommercio accusa di concorrenza sleale il consiglio regionale lombardo che ha rimosso i limiti al numero di pasti da servire negli agriturismi nei giorni di festa. Unica soddisfazione il divieto di servire pesce di mare negli agriturismi lombardi.

In Lombardia come in altre regioni d’Italia, è stata al momento bloccata (ma potrebbe essere ripresentata nel breve periodo) la proposta di inserire nei menù degli agriturismi i prodotti ittici di mare.