RENATO CAROLI, IL RICORDO DI ANGELO FONTANA E DELLA POLISPORTIVA MONTE MARENZO

Ciao Renato,

Tutta la nostra comunità di Monte Marenzo è in lutto per la tua scomparsa.

Mai e poi mai avrei pensato di scrivere un ricordo della morte di Renato Caroli venuto a mancare giovedì 17 luglio all’età di 65 anni mentre era in vacanza al mare.

Quando mi hanno riferito la notizia, non volevo crederci, ho fatto anche ripetere due volte il cognome per essere certo di aver capito bene. La notizia della sua morte mi ha colpito molto. Era un uomo bravo, umano. Per anni veniva al campo sportivo con Ambra, il suo cane, prima di iniziare gli allenamenti con i ragazzini. Renato non mancava mai agli allenamenti, era sempre presente con qualsiasi condizione di tempo.

Renato era un amico ed era una persona brava. Ogni volta che gli chiedevo qualcosa per il settore sociale mi diceva sempre di sì. Renato è stato il mio vice presidente della Polisportiva negli anni 70 e poi da presidente dal 2013. Il suo settore era quello giovanile, vera e propria anima dello sport. Era capace di farsi volere bene da tutti, dai sindaci e dai parroci che ci sono stati in questi anni a Monte Marenzo.

In questi giorni era a contatto con Paola Colombo per sistemare il campo sportivo. Renato era molto apprezzato dai ragazzi, dai genitori e allenatori e da 15 anni organizzava assieme a suo figlio Nicolò e tutti i consiglieri della Polisportiva il ‘Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli‘. Renato è stato premiato meritatamente dalla Figc nel 2019 con la benemerenza sportiva a Roma. Lo slogan che ripeteva sempre era “lo sport è vita“. Per noi della Polisportiva resterà sempre un esempio per il suo modo di fare, una traccia profonda da seguire e ricordare.

Renato era profondamente legato ai nipotini Pietro e Tommaso e lo si vedeva con il passeggino con la moglie Stefania sulla via che porta al campo sportivo. La Polisportiva di Monte Marenzo, porge le più sentite condoglianze ai figli Mattia e Nicolò e alla sua adorabile moglie Stefania e a tutti i familiari.

Angelo Fontana – Fondatore della Polisportiva Monte Marenzo e responsabile dell’area sociale dell’associazione