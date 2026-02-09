REPORT DEMOGRAFICO: A CALOLZIO CRESCONO I NATI MA ANCHE GLI ANZIANI

CALOLZIOCORTE – La crescita del numero dei residenti a Calolziocorte è stazionaria: aumentano le nascite, ma anche i decessi. È la fotografia scattata dall’assessore ai Servizi Demografici e Cimiteriali Tina Balossi nel consueto report annuale.

L’assessore ha esordito ringraziando tutto il personale degli Uffici Demografici e Cimiteriali per il lavoro, sottolineando poi: “L’ultima bimba nata nel 2025 è Angelina e il primo bimbo nato nel 2026 è Alessandro. I residenti al 31 dicembre sono 13.698, in leggero calo rispetto ai 13.737 del 2024, di cui 6964 femmine e 6734 maschi. Le famiglie sono 5990, mentre i nati sono 91, di cui 45 femmine e 46 maschi. I deceduti sono stati 96″.

Significative le differenze nelle fasce d’età: 651 i bambini da 0 a 6 anni, 916 da 7 a 14 anni, 2121 da 15 a 29 anni; la fascia più numerosa è quella da 30 a 65 anni, 6427 persone, seguita dalle 3583 persone oltre i 65 anni. Un altro dato interessante è quello dei neo diciottenni: 126, di cui 64 femmine e 62 maschi, in aumento rispetto al 2024 con il dato di 61 femmine e 48 maschi per un totale di 108. I matrimoni civili sono stati 19, mentre quelli concordatari 18, entrambi in calo rispetto all’anno precedente. Registrata una sola unione civile.

Le cittadinanze sono quasi dimezzate: 48 nel 2025, l’anno precedente erano state 95. Nello specifico, la popolazione non italiana è composta da 564 persone subsahariane, 247 dal Nord Africa, 128 dal Sud America, 176 provenienti dall’Unione Europea, 218 da paesi europei fuori dall’Unione, 66 dal Sub Continente Indiano, 37 dall’Estremo Oriente e 125 da altri paesi.

Michele Carenini

