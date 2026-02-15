REPORT DEMOGRAFICO, A VALMADRERA POPOLAZIONE STABILE MA CALANO LE NASCITE

VALMADRERA – Come ogni anno, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Valmadrera, attraverso il suo responsabile Riccardo Rusconi, ha pubblicato i dati demografici relativi al Comune di Valmadrera al 31 dicembre 2025 (consultabili a questo link).

Il numero complessivo degli abitanti passa da 11.306 a 11.217 residenti, con un lieve decremento rispetto all’anno precedente (-89). Il saldo naturale continua a risentire del noto fenomeno della denatalità: nel 2025 si sono registrati 71 (comunque in leggero aumento) nati a fronte di 117 decessi, con un saldo negativo di 46 unità.

Si tratta di dinamiche che si inseriscono in un quadro nazionale di progressivo invecchiamento della popolazione e di calo strutturale delle nascite, fenomeni che incidono ormai stabilmente anche sulle realtà locali.

Viale Promessi Sposi si conferma la via più abitata con 510 residenti, seguita da via Preguda (505) e via Bovara (459). Rusconi si conferma nettamente il cognome più diffuso (548 residenti), seguito da Dell’Oro (326) e Butti (180), un dato che conferma una presenza ormai stabile e integrata nel tessuto economico e sociale cittadino. I nomi più numerosi restano Marco (139) tra gli uomini e Maria (103) tra le donne.

Gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) presenti sul territorio comunale sono 1.152 (554 donne e 598 uomini), un numero sostanzialmente identico allo scorso anno (1.140). La comunità più numerosa si conferma quella senegalese con 158 persone, seguita da quella marocchina (119) e albanese (87). Il dato conferma una presenza significativa e radicata di cittadini provenienti da diversi Paesi, segno di una comunità sempre più articolata e multiculturale.

Le famiglie residenti sono 4.791. Il dato più significativo resta quello delle famiglie unipersonali (1.564), che rappresentano la tipologia più diffusa, elemento che evidenzia un progressivo cambiamento nella struttura sociale della comunità.

Nel corso del 2025 sono stati celebrati 19 matrimoni, di cui 17 con rito civile e 2 con rito religioso.

“Il quadro demografico 2025 conferma dinamiche che osserviamo da tempo – ha commentato il sindaco Cesare Colombo – : da un lato il calo delle nascite, fenomeno nazionale che incide in modo significativo anche sulla nostra comunità; dall’altro una sostanziale stabilità complessiva che dimostra come Valmadrera continui ad essere un territorio attrattivo. I servizi educativi, sociali e sportivi, la qualità della vita, la presenza di un tessuto associativo forte e di un sistema produttivo vivace rappresentano elementi che mantengono saldo il senso di comunità e rendono la nostra città un luogo in cui tante famiglie scelgono di vivere. Il nostro impegno sarà quello di continuare a investire in politiche a sostegno delle famiglie e delle fragilità come ad esempio il nuovo asilo nido e i mini-alloggi per anziani, per accompagnare con responsabilità le trasformazioni demografiche in atto”.