REPORT EXCELSIOR: TURISMO E SERVIZI TRAINANO L’OCCUPAZIONE A LECCO

LECCO – L’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco ha pubblicato il nuovo report Excelsior relativo alle previsioni occupazionali delle imprese delle province di Como e Lecco per il terzo trimestre 2025 (luglio–settembre).

Secondo l’indagine, le imprese lariane prevedono complessivamente 18.570 nuovi ingressi nel periodo considerato. Si registra una lieve flessione rispetto al trimestre precedente, con un decremento del 2,7%, ma un piccolo aumento (+0,5%) se confrontato con lo stesso periodo del 2024, segnalando una sostanziale stabilità del mercato del lavoro locale.

Il report fornisce un’analisi approfondita sia per settori che per tipologia di profili richiesti. Tra i comparti più dinamici emergono in particolare il turismo e i servizi, che continuano a trainare la domanda occupazionale nell’area.

Un aspetto significativo evidenziato dal report riguarda le difficoltà di reperimento del personale. Nel 50,1% dei casi le imprese incontrano ostacoli nel trovare candidati adeguati alle proprie esigenze, a testimonianza di un mercato del lavoro che, pur attivo, presenta criticità legate alla qualità delle competenze disponibili o alla composizione della domanda.

La domanda di nuove figure professionali si concentra su giovani under 29, a cui si rivolge una quota importante delle assunzioni previste, così come su lavoratori “high skill”, ovvero con competenze altamente specializzate, confermando l’esigenza da parte delle imprese lariane di qualifiche tecniche e professionali avanzate.

Il report Excelsior completo