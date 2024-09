REPORT MOBILITÀ: CRESCONO I BIGLIETTI DEL TRENO, CALANO QUELLI DEI TRAGHETTI

LECCO – Nel corso della riunione del Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale dello scorso 19 settembre Navigazione Laghi e Trenord hanno esposto alcuni dati sulla stagione ancora in corso.

Dati forniti da Navigazione Laghi

passeggeri partiti dagli scali del ramo di Lecco nel 2024: 90.665

passeggeri partiti dagli scali del ramo di Lecco nel 2023: 92.652

biglietti venduti dagli scali del ramo di Lecco nel 2024: 54.171

biglietti venduti dagli scali del ramo di Lecco nel 2023: 55.396

passeggeri trasportati ramo di Lecco stagione 2024: 112.511

passeggeri trasportati ramo di Lecco stagione 2023: 85.699

Dati forniti da Trenord

550.000 titoli di viaggio venduti nel 2024, 337.000 nel 2023

Gite in treno: nel 2024 +50% rispetto al 2023

Tour primo bacino di Lecco: 466 biglietti venduti nel 2024, 332 nel 2023

Il viandante via lago: 250 biglietti venduti nel 2024, 200 nel 2023

Valsassina pass: 138 biglietti venduti nel 2024, 113 nel 2023

La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann commenta: “I numeri esposti premiano il grande lavoro svolto da tutti i componenti del tavolo tecnico voluto dalla Provincia di Lecco. Un lavoro non semplice, che richiede tempo, il supporto e il contributo di tutti i portatori di interesse coinvolti e deve tenere conto di molti fattori, strutturali e organizzativi. L’obiettivo principale è sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile in tutta la provincia di Lecco, come valida alternativa all’auto privata, così da diminuire il traffico veicolare sulle nostre strade. Per il futuro ci impegniamo a continuare sulla strada intrapresa con il metodo di lavoro adottato, cercando di delocalizzare i flussi turistici su altre zone del territorio provinciale e di destagionalizzare gli eventi e le iniziative anche in altri periodi dell’anno”.

Il consigliere provinciale Stefano Simonetti sottolinea: “Abbiamo innovato il sistema dei trasporti in provincia di Lecco con nuovi servizi intermodali richiesti dal territorio. Ringrazio tutti gli enti e le società che partecipano attivamente al tavolo tecnico e che hanno raccolto la sfida della Provincia di Lecco di creare una nuova cultura del trasporto pubblico locale sul nostro territorio. Per il futuro gli obiettivi sono quelli di integrare i vari titoli di viaggio, allungare la permanenza dei turisti sul territorio, creare un sistema di trasporto pubblico integrato anche per studenti e lavoratori che possa decongestionate il traffico sulle nostre strade, sostenere la Navigazione per avere più mezzi e personale, estendere orari e tratte di percorrenza dei bus”.