RESEGONE: CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA FERRATA ‘GAMMA 2’

LECCO – La ferrata Gamma 2 al Dente del Resegone è temporaneamente chiusa a causa di un problema di sicurezza riscontrato all’inizio della tratta. Lo ha deciso il Comune di Lecco. In particolare, è stato segnalato il disancoraggio di un chiodo, elemento fondamentale per la sicurezza degli escursionisti e alpinisti che frequentano questa via attrezzata.

La decisione di chiudere temporaneamente la ferrata è stata presa per tutelare l’incolumità di tutti i fruitori, evitando qualsiasi rischio legato a possibili cedimenti o incidenti. La sicurezza è la priorità assoluta e, pertanto, si è preferito sospendere l’accesso fino al completo ripristino delle condizioni ottimali.

Gli interventi necessari per la messa in sicurezza della ferrata sono già stati programmati e verranno effettuati nei prossimi giorni. Le operazioni prevedono il controllo e la sostituzione dei punti di ancoraggio compromessi, garantendo così la piena funzionalità e sicurezza del percorso.