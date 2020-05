PIANI DEI RESINELLI – Le condizioni climatiche molto incerte non hanno scoraggiato le tante persone che domenica 31 maggio hanno deciso di trascorrere la giornata ai Piani dei Resinelli. Tra escursionisti in marcia verso la Grignetta e famiglie salite in quota per prendere una boccata di fresco, i parcheggi della località sono stati occupati fin dalle prime luci del mattino

Già sabato, invece si erano intravisti i primi segni di un weekend stracolmo di turisti, pronti a passare ai Resinelli qualche giorno in vista dell’imminente ponte del 2 giugno.