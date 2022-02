PIANI DEI RESINELLI – Centinaia di persone all’addio di Marta Rivetti al rifugio Porta, dopo tre anni di gestione della storica struttura del CAI di Milano. Un saluto partecipato ma tutt’altro che commosso, anzi: musica live, buona polenta, allegria come deve essere per un passaggio della vita. Anche se molti hanno recriminato sulla svolta ritenuta “repentina” che ha portato il Club Alpino titolare del rifugio a salutare la stessa Marta, ora diretta alla conduzione di un’altra realtà – questa volta in Alto Lario.