PIANI DEI RESINELLI – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ai Piani dei Resinelli per portare soccorso ad una mucca gravida. L’animale, dopo essere finito in una zona impervia, non è più riuscito a risalire il pendio e si è accasciato a terra. La squadra Speleo alpino fluviale dei pompieri da terra ha imbragato la mucca, Valentina il nome, tramite un’apposita rete così che l’elicottero Drago Vf 153 la potesse trasportare in zona sicura dove erano in attesa il veterinario e il proprietario.