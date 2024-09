RESINELLI, LINEE LECCO CANCELLA LA LINEA (DA BALLABIO). SALE LA PROTESTA

PIANI DEI RESINELLI – L’altro giorno è entrato in vigore il nuovo orario dei mezzi pubblici, compresi quelli gestiti da Linee Lecco, comprese le corse della linea 7 (dai Resinelli a Calolzio, transitando per Ballabio e Lecco). Ma, sorpresa (spiacevolissima, anche perché senza preavviso alcuno): la tratta che dal paese conduce alla località ai piedi della Grignetta è stata cancellata. Puff. Sparita. Se ne sono accorti subito i pendolari e studenti che finora fruivano del servizio e adesso- ci si augura solo provvisoriamente – devono trovare il modo di raggiungere la fermata di Ballabio Superiore, ultima dopo il “taglio” ex abrupto da parte dell’impresa dei trasporti locali …

