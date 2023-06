PIANI DEI RESINELLI – Riapre l’ufficio turistico ai Piani Resinelli. Con una nota congiunta le amministrazioni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello comunicano il cambio di gestione e motivano la decisione di non aver rinnovato la gestione al Resinelli Tourim Lab, una scelta accolta tra non poche polemiche.

A seguito di affidamento del servizio mediante gara, dallo scorso 17 giugno l’ufficio (situato nella palazzina che ospita anche la Polizia locale) ha riaperto i battenti ed è a disposizione del pubblico per fornire preziose informazioni riguardo il territorio e le sue attrazioni, naturali e non. Ad aggiudicarsi la gestione del servizio, attraverso gara aperta agli operatori del settore per l’affidamento di due anni con possibilità di rinnovo, è stata la società “Pirene“.