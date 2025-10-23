“RESPIRO – GIUSTIZIE IN DIALOGO”: UNA RIFLESSIONE SUL SISTEMA PENITENZIARIO

LECCO – Giovedì 30 ottobre alle 20:45, al Palazzo delle Paure, si terrà l’incontro pubblico “Respiro. Giustizie in dialogo“, in occasione della presentazione del libro “Respiro. Il carcere oggi tra condanna e riscatto” di Luisa Bove, giornalista per la Diocesi Ambrosiana.

L’evento, promosso da L’Innominato – tavolo lecchese per la giustizia restorativa e dall’Ambito territoriale di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco, rappresenta un’importante occasione di riflessione sul sistema penitenziario a partire da un confronto tra le istituzioni, i servizi della giustizia e l’esperienza territoriale lecchese.

Così l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Continua il percorso di confronto del nostro territorio sulla tematica della giustizia. Un’attenzione che affonda le radici nell’importante cammino fatto dal tavolo lecchese dell’Innominato in questi anni. Un’esperienza che coniuga cittadini attivi, terzo settore, servizi e istituzioni e che è riuscita a far crescere sul nostro territorio competenze e consapevolezza rispetto alle connessioni che ci sono tra giustizia e comunità locale. “commenta l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni “Tutto ciò che assume evidenza penale è prima di tutto una lacerazione delle relazioni di fiducia in una comunità di persone che vivono un territorio. Ed è per questo che è utile un lavoro di mediazione per ricomporre quella ferita. Questo è lo sguardo che abbiamo promosso in questi anni e che, al crescere della consapevolezza, permette di far crescere anche la sicurezza”.

Durante la serata, accanto all’autrice interverranno Luigi Pagano, attuale garante dei diritti delle persone private della libertà di Milano, direttore di istituti penitenziari, provveditore regionale e vicecapo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bruna Dighera, del Tavolo lecchese per la giustizia restorativa, mediatrice esperta formatrice, psicologa e psicoterapeuta, Luisa Mattina, direttrice della casa circondariale di Lecco, Maria Trimarchi, direttrice ufficio esecuzione penale esterna Como-Lecco-Sondrio e Franco Lozza, giornalista, videomaker e socio dell’Innominato Aps.

A moderare la serata sarà Lucio Farina, dell’L’Innominato Aps, direttore del centro di servizio per il volontariato Monza-Lecco-Sondrio Ets e garante dei diritti delle persone private della libertà di Lecco. L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria online .

L’incontro sarà preceduto, nel pomeriggio, da un momento di dialogo riservato tra i relatori e le persone detenute alla casa circondariale di Lecco, a testimonianza dell’impegno concreto per un confronto e una migliore comprensione della realtà delle strutture penitenziarie.