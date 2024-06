RETE DEL TELERISCALDAMENTO, COME PROSEGUONO I LAVORI A LECCO

LECCO – Procedono le lavorazioni di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. I lavori lungo via Dell’Eremo stanno continuando a collegamento del Centro Civico Pertini e, dopo la chiusura scolastica, si svilupperanno su via Gilardi fino a ricongiungersi con la rete su via del Roccolo che è già stata posata nel 2023.

Opere in corso in viale Dante, che andranno a completamento sino all’altezza dell’incrocio viale Dante/via Cairoli entro il mese di giugno. L’intervento su via Badoni prosegue: salvo complicazioni in corso di esecuzione verrà ultimato nel mese di giugno. Le attività su via Pizzi saranno portate a termine entro la seconda metà di giugno.

Nei giorni scorsi sono iniziate le opere di posa della rete in Via Marco D’Oggiono intersezione con Via Cattaneo con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione Via Dante fino alle 9 del 24 giugno. Il cantiere dal 17 giugno interesserà Via Sassi fino al 3 agosto con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione Via Marco d’Oggiono – Via Dante, verrà istituito inoltre l’obbligo di svolta a destra per chi proviene da Via Carlo Cattaneo.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.