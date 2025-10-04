“RETE PER IL FUTURO”, A VALMADRERA EVENTO PER IL CENTROSINISTRA UNITO

VALMADRERA – Primo evento per la nuova aggregazione sovracomunale del territorio lecchese: “Rete per il futuro. Centrosinistra in movimento”.

“Rete per il futuro-Centrosinistra in movimento”, nasce per unire forze di centrosinistra dei Comuni di Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate; forze che, pur non identificandosi in singoli partiti, si riconoscono nei valori della solidarietà e dei diritti civili, fondamentali in questi tempi segnati da intolleranza ed esclusione.

Si tratta di portare all’attenzione del territorio argomenti attuali, per lo sviluppo e la vita dei cittadini della nostra area. “Rete per il Futuro” muove i primi passi con la convinzione che non si possa più ragionare solo per singoli comuni, ma che sia indispensabile ampliare lo sguardo alla dimensione sovracomunale.

Nel primo appuntamento, giovedì 9 ottobre alle 20.45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, parleremo con due relatrici esperte di ambiente.

Silvia Negri, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS) di Lecco, ci introdurrà in questa nuova realtà. Una forma di scambio energetico tra enti che producono e consumano energia nella stessa area geografica. Meritoriamente vi hanno già aderito, o stanno aderendo, Comuni del nostro Territorio: Valmadrera, Civate, Malgrate e Galbiate. L’obiettivo è la riduzione del trasporto dell’energia su lunghe distanze, nonché la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, promuovendo una forma di Comunità che educhi ad abitudini di consumo virtuose. La Cers di Lecco nasce dunque con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri e per la comunità.

Nel nostro territorio non poteva mancare uno sguardo sui Parchi, di cui ci parlerà Paola Golfari, presidente del Parco del Monte Barro dal 2019 al 2024. Del Parco a tutti noi limitrofo, oltre a qualche cenno sulla sua origine e sui suoi bellissimi siti, parleremo riguardo alla governance, le risorse e finanziamenti. Ci occuperemo, inoltre, della rete delle aree protette con le aree a noi vicine, dei PLIS – Parchi Locali a Interesse Sovracomunale (Plis di San Pietro al Monte, San Tomaso, Plis del Valentino) e conosceremo il nostro Ambito Territoriale Ecosistemico.

È importante conoscere le risorse presenti fuori dall’uscio delle nostre case. Un tema centrale per la tutela ambientale del lecchese e lo sviluppo del territorio.

Energia e Parchi come risorse locali fondamentali per tutti i nostri comuni.

Come accennato all’inizio Rete per il Futuro intende aggregare le forze di centrosinistra, che vogliono mettersi in cammino e lavorare per il loro territorio, collaborando con tutti coloro che, con un’ottica propositiva e inclusiva, hanno a cuore il miglioramento dei nostri Comuni.

Obiettivo prossimo sarà toccare altri temi rilevanti per la nostra area geografica: lavoro, politiche sociali e abitative.

Chi fosse interessato può contattare il gruppo promotore scrivendo alla mail reteperilfuturo@gmail.com oppure attraverso i canali social (FB: reteperilfuturo; IG: reteperilfuturo).