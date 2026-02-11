RETE PER LECCO: “BIONE, L’AMMINISTRAZIONE NON NE IPOTECHI IL FUTURO”

A seguito di quanto emerso durante la Commissione consiliare di ieri sera, lamentiamo innanzitutto la mancanza di opportunità sulla tempistica della presentazione del progetto: a 3 mesi dal voto ci sembra davvero scorretto ipotecare il futuro del Centro Sportivo Bione da parte dell’amministrazione uscente.

In generale, secondo noi, è poco chiara l’impalcatura complessiva del progetto ma soprattutto ci pare sproporzionato l’onere che resterebbe in carico al Comune rispetto a ciò che è dovuto dal Gestore. Si sta preventivando una situazione debitoria ventennale a carico del Comune e il colmo è che il progetto scontenta tutti a partire proprio dalle società sportive che ne sono i primi fruitori e che, evidentemente, non sono state interpellate e ascoltate in via preventiva.

Secondo noi la soluzione potrebbe essere un Project Financing con un serio partenariato pubblico/privato dove il privato viene corresponsabilizzato e non solo sul fronte gestionale ma su tutti i fronti a partire anche dal reperimento di fondi e alla progettualità strutturale e funzionale di tutto il Centro che, così facendo, potrebbe essere totalmente ripensato.

Il “Bione” ha bisogno di essere attualizzato; nel corso degli anni le società sportive hanno crambiato le loro modalità di approccio allo sport (basti pensare al “pre” e al “post” evento sportivo), e si sono sviluppate nuove discipline.

Come Rete per Lecco proponiamo che il Centro Sportivo si trasformi in una CITTADELLA DELLO SPORT E DEL BENESSERE con un protagonismo condiviso tra pubblico/privato partendo da una completa accessibilità e qualità degli spazi, appetibilità per il concessionario (ivi compresa la durata della concessione) ed un piano economico/finanziario adeguato.

Tutto ciò a favore della piena fruibilità da parte delle società sportive, delle famiglie e di tutta la comunità lecchese che ne vorrà godere.

Rete per Lecco propone dunque una revisione del progetto che dovrà essere maggiormente aderente alle reali esigenze delle associazioni sportive che, ad oggi, non hanno avuto alcuna voce in capitolo ma anche sostenibile economicamente con strumenti adeguati. Ovviamente sarà necessario mettere da parte la fretta che questa amministrazione ha di chiudere il dibattito per approvare il progetto prima della scadenza del mandato.

Ci stupiamo poi della costante abitudine di elargire consulenze (in questo caso pari a 66.000 euro) per ogni passo che si intende fare e, anche su questo, fronte, riteniamo necessario un cambio di rotta.

Il Coordinatore – Angela Fortino

Il Referente Sport – Andrea Quintavalla