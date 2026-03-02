RETE PER LECCO: “GIOVANE UCCISO, TRASMETTERE LA CULTURA DEL RISPETTO”

È morto il ragazzo ventenne accoltellato sabato sera nei pressi del Comune di Lecco.

Non importa la nazionalità della vittima e dell’aggressore e, in questo momento, non intendiamo alimentare sterili polemiche.

Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia del giovane che ha perso la vita in modo così violento, auspicando che la giustizia faccia pienamente il suo corso.

Da cittadini lecchesi non possiamo però accettare che, dopo innumerevoli segnalazioni relative al degrado e alla crescente pericolosità di alcune aree – peraltro centrali – si continuino a registrare episodi di criminalità e violenza come quello di sabato sera, fino ad arrivare alla perdita di una giovane vita per strada.

Chiediamo con forza che tutti gli enti e le istituzioni competenti assumano con responsabilità ogni azione necessaria, sia sul piano preventivo ed educativo sia su quello del controllo e della sicurezza, affinché simili episodi non si ripetano in nessuna zona della nostra città.

La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini: ogni lecchese deve poter uscire di casa a qualsiasi ora senza timore, senza dover guardarsi alle spalle o rischiare di trovarsi coinvolto in situazioni di violenza.

Accanto alle misure di sicurezza, è però indispensabile un impegno educativo condiviso. A noi adulti – famiglie, scuola, istituzioni e mondo associativo – è affidato il dovere di trasmettere ai più giovani il valore del rispetto, della legalità, della tolleranza e della gestione non violenta dei conflitti. La prevenzione passa anche attraverso l’educazione e la responsabilità comune, perché una comunità cresce davvero solo se sa unire fermezza e formazione, sicurezza e cultura del rispetto.

Angela Fortino

Coordinatore Rete per Lecco