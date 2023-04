LECCO – Il gruppo di Lecco della Rete Radié Resch, un’associazione di solidarietà internazionale (www.reterr-lecco.it), e la Comunità di via Gaggio organizzano un incontro per sabato 15 aprile alle 17 alla Comunità di via Gaggio sulla drammatica situazione in cui si trova il popolo del Congo, vittima di uno sterminio progressivo nel silenzio della comunità internazionale.

Una situazione perlopiù trascurata dai media (con l’eccezione dei soli giorni di visita del Papa in Congo). Se ne parlerà con John Mpaliza, attivista per i diritti umani di origine congolese, che aiuterà a far capire le radici profonde della guerra nella Repubblica Democratica del Congo, la complessità della situazione attuale e il legame di questa guerra con la vita di ognuno di noi.

Il ricavato delle offerte andrà a sostegno dell’operazione ‘Ospedale Badyaano’ sostenuta dalla Rete Radié Resch a Mwamwayi, R.D.Congo.