REUNION SCOUT: SI CERCANO LE “RAGAZZE” DEGLI ANNI 1946-1974

LECCO – In occasione dei quasi 80 anni di scoutismo a Lecco, è in programma un incontro tra le “ragazze” (Coccinelle, Guide e Scolte) che negli anni 1946-1974 hanno fatto parte dell’allora AGI (Associazione Guide Italiane). L’evento si terrà il pomeriggio di domenica 16 novembre nella sede scout di Lecco in via Risorgimento 62.

Le organizzatrici dell’evento sono pertanto alla ricerca delle bambine e adolescenti di quegli anni. “La vita vi ha allontanato, disperso, ma se insieme avete camminato con lo zaino in spalla per valli ‘insolite’, se la Legge e la Promessa sono state punti di riferimento per un tratto del vostro cammino, se ricordate con gioia la vostra avventura scout, questo è un invito rivolto proprio a voi”, scrive il gruppo promotore.

Vista la difficoltà a raggiungere tutte le coccinelle, guide e scolte di quei tempi, le interessate a partecipare allo storico evento possono prendere contatto con l’organizzazione, segnandosi la data sul taccuino e facendo passa parola con le amiche coccinelle, guide e scolte dell’epoca.